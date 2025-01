Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Hinweise zu Unfall zwischen Herdringen und Hövel gesucht

Sundern, Arnsberg (ots)

Freitagmorgen (24.01.2025) gegen 06:20 Uhr soll ein Auto auf der Strecke zwischen Herdringen und Hövel überholt haben. Eine Autofahrerin kollidierte daraufhin mit der Leitplanke. Aktuell geht die Polizei davon aus, dass zwei unbekannte Autofahrer auf der L544 von Herdringen kommend in Richtung Hövel unterwegs waren. Dabei soll einer den anderen überholt haben. Zeitgleich fuhr eine 59-jährige Frau aus Sundern in Richtung Herdringen. Kurz vor der Einmündung nach Ainkhausen verunfallte sie. An ihrem Auto und an der Leitplanke ist Sachschaden entstanden. Die beiden entgegenkommenden Autos sollen ihre Fahrt in Richtung Hövel fortgesetzt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Autos oder zum Unfall machen können, sich bei einer Polizeiwache zu melden. Die Polizeiwache in Sundern ist unter der 02933 - 90200 erreichbar.

