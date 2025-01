Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Raubdelikt in Supermarkt

Marsberg (ots)

In Marsberg kam es am Samstag zu einem Raub in einem Supermarkt auf der Bredelarer Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat gegen 19:10 Uhr eine männliche Person den Kassenbereich und ging dort verbal eine Kassiererin an. Im Anschluss öffnete er gewaltsam einen Zigarettenschrank und nahm einen Teil des Inhalts an sich. Während der Tatausführung bedrohte er die Angestellten und forderte eine Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen. Diese kam der Forderung jedoch nicht nach. Der Mann verließ daraufhin den Supermarkt in unbekannte Richtung. Hierbei fiel er noch einer Gruppe Minderjähriger auf, welche die Täterbeschreibung mit guten Hinweisen ergänzen konnten. Auf deren Grundlage wurde im Nachgang ein 30 Jahre alter Mescheder durch zivile Einsatzkräfte der Polizei angetroffen und kontrolliert. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, können sich bei der Polizeiwache in Marsberg unter der Telefonnummer 02992-90200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell