Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Festnahme nach Bedrohung

Arnsberg (ots)

Ein 38-jähriger Mann ist Freitagabend gegen 22:30 Uhr in seiner Wohnung festgenommen worden. Gegen 19 Uhr wurde die Polizei informiert, dass der Mann eine verbale Bedrohung gegen eine Wohneinrichtung ausgesprochen habe. Dabei konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der polizeibekannte Mann im Besitz von gefährlichen Gegenständen ist. Polizeikräfte aus dem Hochsauerlandkreis und umliegenden Behörden haben umgehend Sicherheit am Einsatzort gewährleistet. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Jetzigen Erkenntnissen nach geht die Polizei davon aus, dass die Hintergründe für das Verhalten des Tatverdächtigen im familiären Bereich liegen. Der Tatverdächtige hat die ghanaische Staatsbürgerschaft. Die polizeilichen Maßnahmen dauern an.

