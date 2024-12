Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Risse in Reifen, Einrisse in Spanngurten und Ladung nicht gesichert

Roßdorf (ots)

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen kontrollierten am Donnerstagvormittag (12.12.) auf der Bundesstraße 26 einen Transporter mit Anhänger, dem aufgrund von vielfachen technischen Mängeln von der Polizei die Weiterfahrt untersagt werden musste.

So war in einem Reifen des Transporters ein tiefer Riss in der Lauffläche und ein Nagel eingefahren sowie eine Schaufel auf der Ladefläche ungesichert. An der Bereifung des Anhängers fiel den Ordnungshütern auf, dass an einem Reifen ein tiefer Riss bis auf die Karkasse vorhanden war und sich die Lauffläche bereits zu lösen begann. In einem weiteren Reifen zeigten sich tiefe Risse in der Seitenflanke und die Stahlfelge war bereits erheblich deformiert. Weiterhin waren beide Heckleuchten des Fahrzeugs beschädigt. Zudem wiesen mehrere Spanngurte, die zur Sicherung eines transportierten Radladers dienen sollten, seitliche Einrisse auf.

Den Fahrer erwarten wegen der Verstöße nun Geldbußen in Höhe von mehreren hundert Euro sowie Punkte in Flensburg.

