Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Trotz Fahrverbot mit Auto unterwegs

41-Jähriger in Haft

Darmstadt (ots)

Durch die Kriminalpolizei konnte am Mittwoch (11.12.) ein 41-jähriger Mann festgenommen werden. Gegen ihn bestand ein europäischer Haftbefehl, da er ein Auto trotz Fahrverbots geführt hatte und zudem Beschuldigter eines Diebstahls war. Die Beamten nahmen den Mann widerstandslos an seiner Wohnanschrift fest. Nachdem er einem Richter vorgeführt wurde, kam der 41-Jährige am Donnerstag (12.12.) in eine Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell