Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eberstadt: Einbrecher hinterlassen hohen Schaden

Polizei bittet um Hinweise

Darmstadt/Eberstadt (ots)

Kriminelle hatten es am Donnerstagabend (12.12.) auf ein Einfamilienhaus in der Mühltalstraße abgesehen. Nach ersten Ermittlungen versuchten die bislang unbekannten Täter zwischen 16.30 und 18.15 Uhr gewaltsam über die Terrassentür einzudringen, wobei diese beschädigt wurde. Nachdem dieser Versuch fehlgeschlagen war, versuchten es die Täter an zwei weiteren Fenstern, was ihnen ebenfalls misslang. Als sie unerkannt flüchteten, hinterließen sie einen Schaden von etwa 15.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt zu melden.

