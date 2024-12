POL-DA: Lampertheim: Öffentlichkeitsfahndung erfolgreich/Vermisste 55-Jährige wieder da

Dieburg (ots) - Am Mittwoch (11.12.) geriet eine Frau in den Fokus von Taschendieben. Der Vorfall ereignete sich gegen 13:30 Uhr am Markt 17. Nach ersten Ermittlungen ist der genaue Tatort noch nicht sicher bestimmt. Die Geschädigte hob zunächst Bargeld in einer Sparkasse ab und verstaute ihre Geldbörse mit Bargeld und weiteren persönlichen Gegenständen in ihrem ...

mehr