Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt/Eschollbrücken: Bargeld und Armbanduhr entwendet

Polizei sucht Zeugen

Pfungstadt/Eschollbrücken (ots)

Am Donnerstagabend (12.12.) verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Breslauer Straße. Nach ersten Erkenntnissen gelangten sie gegen 19.05 Uhr über die Hofeinfahrt zum rückwärtigen Bereich des Hauses. Dort öffneten sie gewaltsam eine Terrassentür und gelangten so ins Innere. Die Täter durchsuchten mehrere Zimmer und flüchteten mit einer Uhr und Bargeld in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder etwas Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06151/969-0 beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt zu melden.

