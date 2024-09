Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Gladbeck/Oer-Erkenschwick: Einbrüche - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Herten:

Bislang unbekannte Täter hebelten am Montag in der Zeit von 7.35 Uhr bis 11.30 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses auf der Kirchstraße auf und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Sie stahlen Schmuck und flüchteten unerkannt.

Gladbeck:

Am Montag (16.30 Uhr - 19:00 Uhr) brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Roßheidestraße ein. Dazu zerschlugen sie mit einer Axt die Scheibe einer Terassentür. Sie entwendeten unter anderem Schmuck.

Oer-Erkenschwick:

Bei einem Einbruch auf der Stimbergstraße wurde ein bislang unbekannter Täter durch die Anwohnerin überrascht.

Der Unbekannte verschaffte sich am frühen Dienstagmorgen (4.00 Uhr- 05:00 Uhr) über ein Vordach und eine offene Balkontür Zugang zu einer Wohnung. Als er beabsichtigte, ein Mobiltelefon zu entwenden, wurde die Wohnungsinhaberin wach und sprach den Täter lautstark an. Der Unbekannte flüchtete. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Vermutlich männlich - ca. 1,70 Meter - maskiert - dunkel gekleidet - Handschuhe

Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell