Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sondereinsatzkommando nimmt männliche Person in Arnsberg fest

Arnsberg (ots)

In Arnsberg kam es am 31.01.2025 gegen 19:10 Uhr zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 38-jähriger Arnsberger wollte in einem Kinderheim seine Kinder besuchen. Aufgrund einer Änderung im Besuchsrecht wurde ihm das verwehrt. Das führte bei der Person zu einer psychischen Ausnahmesituation, in der er Gewalttaten angekündigte. Die Person begab sich danach zu seiner Wohnanschrift, in der er gegen 22:30 Uhr von Kräften eines Sondereinsatzkommandos widerstandslos überwältigt wurde. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Ermittlungen über die Hintergründe dauern noch an. Die Person verbleibt zunächst im Gewahrsam der Polizei.

