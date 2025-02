Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Arnsberg (ots)

Am Samstag kam es in Arnsberg auf der L 544 bei Holzen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Jugendlicher aus Balve befuhr gegen 16:45 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Landstraße in Richtung Herdringen. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und stürzte. Der 16-Jährige rutschte im weiteren Verlauf gegen eine Schutzplanke. Er zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte waren im Einsatz. Der Verletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell