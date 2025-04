Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl: 16-Jähriger entwendet Ware im Wert von 700 Euro

Hagen-Eckesey (ots)

In einem Baumarkt in Eckesey entwendete ein 16-jähriger Tatverdächtiger am Mittwoch (02.04.2025) mehrere Waren und wurde anschließend vorläufig festgenommen. Ein Ladendetektiv beobachtete, wie ein Jugendlicher um etwa 16.20 Uhr das Geschäft an der Eckeseyer Straße betrat und im weiteren Verlauf unter anderem Badezimmer-Armaturen in seinen Rucksack steckte. Daraufhin sprach der Detektiv den Jugendlichen an und meldete den Vorfall der Polizei. Kurze Zeit später trafen die Beamten ein und fanden im Rucksack des 16-Jährigen das Diebesgut mit einem Wert von über 700 Euro. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Jugendlichen ein und nahmen ihn vorläufig fest. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (rst)

