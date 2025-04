Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin wählt nach häuslicher Gewalt den Notruf

Hagen-Altenhagen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Altenhagen stritt sich am Dienstag (01.04.2025) ein Ehepaar. Gegen 10.30 Uhr verständigte eine Hagenerin die Polizei und gab an, dass ihr Mann sie mit dem Tode bedroht und ihr Gewalt angedroht habe. Als er ihr den Mund verboten und sie sich nicht daran gehalten habe, sei sie am Kragen gepackt und aus dem Raum geschoben worden. Zudem habe ihr der 29-Jährige in das Gesicht geschlagen. Bei der Tat wurde die Halskette der Hagenerin beschädigt. Als sie den Notruf der Polizei wählte, sei er schließlich aus der Wohnung gegangen. Die leicht verletzte Frau schilderte, dass es bereits mehrfach zu ähnlichen Taten gekommen sei. Der polizeibekannte Mann erhielt ein Rückkehrverbot für zehn Tage und eine Strafanzeige wegen Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung. (arn)

