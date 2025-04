Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte stehlen SUV aus Einfahrt

Hagen-Eppenhausen (ots)

In der Nacht auf Dienstag (01.04.2024) stahlen bislang unbekannte Täter einen Audi aus der Hauseinfahrt eines 60-jährigen Mannes in Eppenhausen. Am 31.03.2025 gegen 20.30 Uhr stand der Q8 noch vor dem Haus im Rissenkamp. Als der 60-Jährige am nächsten Morgen um 06.00 Uhr zur Arbeit fahren wollte, erkannte er, dass das Auto nicht mehr in der Einfahrt stand. Die hinzugerufenen Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell