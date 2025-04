Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Mordkommission nach Familienstreit eingesetzt

Siegen/Hagen (ots)

Nach einer Auseinandersetzung zwischen zwei verwandten kosovarischen Familien in der Hagener Straße in Kreuztal hat eine Mordkommission des Polizeipräsidiums Hagen Ermittlungen aufgenommen. Am Montag (31.03.2025) kam es gegen 13 Uhr zu Streitigkeiten zwischen einem 48-Jährigen sowie zwei 44- und 32-jährigen Männern. Beide Personen schlugen dem 48-Jährigen nach derzeitigem Stand mit einer Metallstange und einem weiteren Gegenstand unmittelbar gegen den Kopf und verletzten ihn. Der Mann kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht nicht. Die beiden Tatverdächtigen konnten am Tatort durch Polizeibeamte vorläufig festgenommen werden. Nach vorläufiger Bewertung der Sachlage wurde der Anfangsverdacht eines versuchten Tötungsdelikts bejaht. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell