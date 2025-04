Polizei Hagen

POL-HA: Abbiegeunfall: 44-Jähriger missachtet Vorrang

Hagen-Mitte (ots)

An der Kreuzung Märkischer Ring / Rathausstraße verursachte ein 44-jähriger Autofahrer am Montag (31.03.2025) einen Unfall, bei dem eine Frau leicht verletzt wurde und das Auto des Unfallverursachers abgeschleppt werden musste. Der 44-Jährige war um etwa 14.30 Uhr mit seinem Kia im Beisein mehrerer Insassen auf dem Märkischen Ring unterwegs, als er beabsichtigte, nach links auf die Rathausstraße abzubiegen. Hierbei missachtete er jedoch einen entgegenkommenden VW Polo eines 28-Jährigen und es kam zur Kollision. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die 34-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers leicht verletzt und im weiteren Verlauf von Kräften des Rettungsdienstes in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurden beide Autos durch den Unfall stark beschädigt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Schätzungsweise beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 18.000 Euro. Die Polizeibeamten sperrten den Kreuzungsbereich für die Dauer der Unfallaufnahme und leiteten den Verkehr um. (rst)

