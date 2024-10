POL-S: Einbrecher gescheitert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (30.09.2024) zwei Fahrzeuge an der Olgastraße und an der Weißenburgstraße aufgebrochen. Eine Passantin entdeckte gegen 07.30 Uhr in einem Innenhof an der Weißenburgstraße mehrere geöffnete, durchwühlte Koffer und alarmierte die Polizei. Ermittlungen ergaben, dass die Täter offenbar zwischen 00.00 Uhr und 07.30 Uhr bei einem an der Olgastraße ...

mehr