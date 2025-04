Polizei Hagen

POL-HA: Frau fährt mit 1,7 Promille über rote Ampel - Widerstand bei Verkehrskontrolle

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei am Montagabend (31.01.2025) in Vorhalle eine Autofahrerin, die offenbar alkoholisiert unterwegs war. Polizeibeamte erhielten Hinweise auf einen weißen Suzuki, dessen Fahrerin Schlangenlinien fahren sollte. In der Herdecker Straße erblickten die Beamten das Fahrzeug und stellten ebenfalls eine auffällige Fahrweise fest. An der Einmündung zur Eckeseyer Straße fuhr die 59-jährige Fahrerin vor dem Streifenwagen über eine rote Ampel und geriet anschließend leicht in den Gegenverkehr. Die Polizisten hielten die in Wetter wohnhafte Frau für eine Verkehrskontrolle an. Bei dieser zeigte sie sich aggressiv und schlug nach einer Beamtin, als diese ihr das Rauchen während der polizeilichen Maßnahme verbot. Weil ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,7 Promille anzeigte, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Auf dem Weg zum Krankenhaus beleidigte und bedrohte die 59-Jährige die eingesetzten Polizisten. Gegen die Frau wird nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung sowie wegen Bedrohung ermittelt. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell