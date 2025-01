Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Brand eines Autos

Herxheim (ots)

In der gestrigen Nacht kam es gegen 00:00 Uhr in der Offenbacher Straße in Herxheim zu einem Brand eines dort geparkten Autos. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Nach ersten Erkenntnissen dürfte es sich um einen technischen Defekt gehandelt haben. Das Fahrzeug wurde dennoch sichergestellt und die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei übernommen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise zu dem Brand nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell