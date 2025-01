Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rohrbach - Aufbruch eines Autos

Rohrbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag schlugen bisher unbekannte Täter die Beifahrerscheibe eines in der Bachgasse in Rohrbach geparkten Autos ein und entwendeten den im Fahrzeuginneren befindlichen Geldbeutel. Im Anschluss gebrauchten die unbekannten Täter die entwendete EC-Karten, sodass Geld in einem dreistelligen Betrag vom Konto der Geschädigten abgebucht wurde.

Hinweise zu der Tat oder den bisher unbekannten Tätern nimmt die Polizei Landau unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per E-Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

