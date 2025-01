POL-PDLD: PKW Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Rheinzabern (ots) - Zu zwei Kennzeichendiebstählen kam es in der Nacht vom 24.01.25 auf den 25.01.2025 in Rheinzabern. Die angegangenen Autos waren am Florentinusplatz und in der Straße Außerdorf geparkt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein S. Bischoff Telefon: 07271 9221-1802 piwoerth@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle ...

mehr