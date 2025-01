Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rheinzabern - Kennzeichendiebstähle

Rheinzabern (ots)

Zu zwei Kennzeichendiebstählen kam es in der Nacht vom 24.01.25 auf den 25.01.2025 in Rheinzabern. Die angegangenen Autos waren am Florentinusplatz und in der Straße Außerdorf geparkt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell