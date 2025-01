POL-PDLD: Billigheim/Ingenheim - Fast jeder zweite zu schnell

Kuhardt (ots) - Am 24.01.2025 kam es gegen 19:25 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Lilienstraße in Kuhardt. Die Täter drangen über den rückwärtigen Bereich in das Gebäude ein und entwendeten insbesondere Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich bei Hinweisen, vorallem bei verdächtigen Fahrzeugen und Personen, mit der Polizeiinspektion Germersheim in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: ...

