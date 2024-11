POL-DA: Bischofsheim: Fahrzeug aufgebrochen und Navigationsgerät ausgebaut

Rüsselsheim (ots) - Am Samstagmorgen (16.11.) wurde der Polizei von einem Friedhofsbesucher ein Fall von Vandalismus am Friedhof in der Auerbacher Straße gemeldet. Unbekannte Täter brannten unter anderem ein Hakenkreuz in die Tür der Friedhofstoilette ein, beschädigten mittels Feuer einen Tuchspender in der ...

