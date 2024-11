Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Terrassentür aufgehebelt

Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Zwingenberg (ots)

Im Laufe des Samstagabends (16.11.) hatten es bislang noch unbekannte Täter auf ein Einfamilienhaus in Zwingenberg abgesehen. Zwischen 17.30 Uhr und circa 22 Uhr brachen die Kriminellen eine Terrassentür des Gebäudes in der Bleichstraße auf und gelangten hierdurch in das Innere. Im Haus durchsuchten die Täter alle Räumlichkeiten und erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen unter anderen Bargeld, Schmuck und Uhren im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Mit dem Diebesgut suchten sie im Anschluss unerkannt das Weite. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252/706-0 mit dem Kommissariat 21/22 der Heppenheimer Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

