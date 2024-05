POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 28 in Ganderkesee

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen sind am Sonntag, 26. Mai 2024, in ein Wohnhaus am Ortseingang von Ganderkesee eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen. In der Zeit von 08:30 bis 11:30 Uhr begaben sie sich auf einen Balkon in der Delthuner Straße und schlugen hier eine Scheibe ein. So konnten sie eine Tür öffnen, die Wohnräume betreten und nach ...

