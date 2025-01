POL-PDLD: Räuberischer Diebstahl

Offenbach an der Queich (ots) - Am Freitagmittag, den 25.01.2025 wurde im Zeitraum zwischen 12:00 bis 13:00 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung in der Hauptstraße in Offenbach an der Queich durchgeführt. Bei 80 gemessenen Fahrzeugen waren 14 Verkehrsteilnehmer zu schnell unterwegs. Der Spitzenreiter wurde bei erlaubten 30 km/h mit 43 km/h gemessen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Landau ...

mehr