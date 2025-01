POL-PDLD: PKW Fahrer ohne Führerschein

Kandel (ots) - Unbekannte Täter versuchten zwischen dem 24.01.25 und dem 25.01.25 den Münzgeldspeicher einer Waschanlage in Kandel aufzuhebeln. Es blieb beim Sachschaden in Höhe von ca. 350 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Wörth am Rhein S. Bischoff Telefon: 07271 9221-1802 piwoerth@polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur ...

