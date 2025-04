Polizei Hagen

POL-HA: Unfall an Grundstücksausfahrt - eine Leichtverletzte

Hagen-Altenhagen (ots)

An einer Ausfahrt eines Grundstücks an der Boeler Straße nahmen Polizeibeamte am Dienstagmorgen (01.04.2025) einen Verkehrsunfall auf, bei dem eine 40-Jährige leicht verletzt wurde. Eine 25-jährige Plettenbergerin fuhr um etwa 7.50 Uhr mit ihrem Chevrolet Aveo von einem Grundstück auf Höhe "Heuerfeld" und beabsichtigte, auf die Boeler Straße in Richtung Feithstraße abzubiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines BMW x7, der zu diesem Zeitpunkt in Richtung Innenstadt fuhr. Durch die Wucht der Kollision erlitt die 40 Jahre alte BMW-Fahrerin aus Hagen nach ersten Kenntnissen einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zudem wurden beide Autos stark beschädigt. Schätzungsweise beziffert sich der Gesamtschaden auf über 10.000 Euro. (rst)

