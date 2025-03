Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nazi-Parolen in der Bahn gerufen

Darmstadt (ots)

Zwei tatverdächtige Männer müssen sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Freitagabend (21.3.) in einem Verfahren wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen strafrechtlich verantworten.

Zeugen alarmierten gegen 23 Uhr über den Notruf die Polizei und meldeten eine Auseinandersetzung in einer Straßenbahn an der Haltestelle "Landskronstraße". Nach ersten Ermittlungen sollen zwei Männer, 34 und 35 Jahre alt, in der Bahn mehrfach "Sieg Heil" gerufen haben, woraufhin es zu Auseinandersetzungen mit mindestens einem weiteren Fahrgast kam. Die beiden Tatverdächtigen konnten noch vor Ort von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Der polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell