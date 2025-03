Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Festnahme nach Diebstahl aus Selbstbedienungsmarkt

27-jähriger Tatverdächtiger in Haft

Darmstadt-Kranichstein (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Das Amtsgericht Darmstadt hat am Freitag (21.03.) gegen einen 27-jährigen Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl wegen des Verdachts des schweren Diebstahls erlassen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Donnerstagabend (20.3.), wie sich eine Person gegen 20:00 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Selbstbedienungsmarkt am Strahringerplatz verschafft und Ware entwendet haben soll. Aufgrund der detaillierten Personenbeschreibung konnte eine Polizeistreife im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung den Beschuldigten als Tatverdächtigen in der Schleiermacherstraße ermitteln und festnehmen. Der Beschuldigte verfügt über keinen festen Wohnsitz, so dass der Ermittlungsrichter zur Sicherung des Verfahrens auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Folgetag einen Haftbefehl erließ und den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Es wird aktuell geprüft, ob der Beschuldigte als Tatverdächtiger für weitere gleichgelagerte Straftaten in Betracht kommt.

