Bad König (ots) - Ein 22 Jahre alter Mann bemerkte in der Nacht zum Samstag (22.03.), kurz nach Mitternacht, dass sich Unbekannte an seinem auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Berliner Straße abgestellten Auto zu schaffen machten. Als sie ihn erblickten, flüchteten sie mit einem Fahrzeug vom Tatort. In den Tank des Wagens wurde zuvor ein Loch gebohrt und ...

