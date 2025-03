Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Motorroller gestohlen/Wer hat etwas bemerkt?

Unbekannte entwendeten am Sonntag (23.03.), in der Zeit zwischen 22.00 und 23.00 Uhr, in der Hamburger Straße einen dort abgestellten Motorroller (Leichtkraftrad) der Marke Sanyang mit dem Versicherungskennzeichen 435 CFU.

Wer sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des gestohlenen Rollers geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

