POL-HAM: Wohnungseinbruch auf der Robertstraße

Hamm-Mitte (ots) - Einem Zeugen fiel am Morgen des 10. März auf dem Parkplatz des Oberlandesgerichts in der Arnold-Freymuth-Straße ein auf Holzklötzen stehender, deutlich sichtbar zerlegter BMW auf - er alarmierte die Polizei. Die Einsatzkräfte stellten den Wagen sicher, an dem alle vier Räder, die vordere Stoßstange, die Motorhaube, der Kühlergrill und die beiden Frontscheinwerfer fehlten. Erste Ermittlungen vor ...

