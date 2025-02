Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bockhorst/Esterwegen - Fahrer flüchtet nach mehreren Unfällen - Polizei ermittelt

Bockhorst/Esterwegen (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer hat in der Nacht von Samstag zu Sonntag auf einer längeren Strecke mehrere Verkehrsunfälle verursacht und sich anschließend vom Unfallort entfernt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Fahrer eines braunen BMW X3 zunächst die Hauptstraße in Bockhorst in Richtung Burlage. In Höhe der Melmstraße kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte an einer Bushaltestelle die rechte vordere Felge. Trotz des Schadens setzte der Fahrer seine Fahrt fort, durchquerte Bockhorst und Burlage und hielt sich dort in der "Bar" auf.

Anschließend kehrte der Fahrer nach Bockhorst zurück und kam auf der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 35 in einer Linkskurve erneut nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei beschädigte er eine Straßenlaterne und setzte seine Fahrt unerlaubt fort.

Seine Spur führte weiter nach Esterwegen, wo er auf der Bockhorster Straße in Höhe Hausnummer 2 erneut nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich im Grünstreifen festfuhr. Der Fahrer verließ daraufhin das Fahrzeug und entfernte sich vom Unfallort.

Durch die Unfallspuren konnte die Polizei die gesamte Fahrstrecke rekonstruieren. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer mehrfach auf die Gegenfahrbahn geriet und wiederholt von der Straße abkam. Hinweise auf weitere Schäden oder Gefährdungen konnten bislang nicht festgestellt werden. An dem Fahrzeug entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 zu melden.

