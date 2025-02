Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrzeug während der Fahrt in Flammen aufgegangen

Nordhorn (ots)

Am Dienstagnachmittag gegen 14:50 Uhr geriet auf der Lingener Straße (B213) in Richtung Lohne ein Renault Megane während der Fahrt in Brand. Nach ersten Erkenntnissen wurde das Feuer am Heck des Fahrzeugs vermutlich durch einen technischen Defekt ausgelöst.

Infolge des Brandes fielen sowohl die Brems- als auch die Gaspedalfunktion aus. Der 24-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug jedoch noch rechtzeitig auf dem Grünstreifen zum Stehen bringen, bevor es vollständig in Flammen aufging und ausbrannte.

Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße bis etwa 16:15 Uhr voll gesperrt werden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell