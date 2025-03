POL-HAM: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Eine aufmerksame 87-jährige Frau konnte am Samstag, 8. März, einen Trickdiebstahl auf der Hammer Straße verhindern. Zwei junge Frauen klingelten an der Haustür der Seniorin und gaben vor, Spenden für einen Verein für "Behinderte und Taubstumme" zu sammeln. Als die Seniorin in ihre Wohnung ging, um Geld zu holen, folgten ihr die Täterinnen bis in die Küche. Dort verlangten sie ein Glas ...

mehr