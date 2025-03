POL-HAM: Trickdiebe scheitern dank aufmerksamer Seniorin

Hamm-Herringen (ots) - In der Zeit von Freitag, 7. März, 20 Uhr, bis Samstag, 8. März, 14 Uhr, entwendeten unbekannte Diebe ein Kupferfallrohr von einem Mehrfamilienhaus an der Westfalenschleife. Durch die Demontage erbeuteten der oder die unbekannten Tatverdächtigen mehrere Meter Kupfer und beschädigten ein weiteres Fallrohr. Anschließend flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Hinweise zu dem Sachverhalt, ...

mehr