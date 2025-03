POL-HAM: Diebstahl von Fallrohr

Hamm-Herringen (ots) - Ein Einfamilienhaus an der Straße - An der Autobahn- war am Samstag, 8. März, zwischen 02.35 Uhr und 02.45 Uhr das Ziel eines unbekannten Einbrechers. Der Tatverdächtige verschaffte sich durch Aufhebeln einer an der Nordseite gelegenen Tür Zugang zum Gebäude und durchsuchte dort mehrere Räume. Dabei entwendete er Bargeld, Dokumente und Schmuck und flüchtete anschließend in unbekannte ...

mehr