POL-DA: Darmstadt: Polizist getreten und beleidigt

Anzeige gegen 50-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nach einem Polizeieinsatz am Samstagabend (22.3.) muss sich ein 50-Jähriger wegen des Verdachts der Bedrohung, Beleidigung sowie des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Zwischen dem Mann aus Darmstadt und einem Mitbewohner soll es gegen 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung in einer Wohnung in der Esselbornstraße gekommen sein, bei der nach ersten Erkenntnissen auch ein Messer im Spiel war. Sofort alarmierte Streifen konnten den Tatverdächtigen vor Ort festnehmen. Hierbei trat er einen Polizeibeamten und beleidigte die Einsatzkräfte mehrfach. Er kam zur Blutentnahme und für weitere kriminalpolizeiliche Maßnahmen in eine Gewahrsamszelle der Polizei.

