Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Versuchter Kraftstoffdiebstahl/Tatverdächtige ermittelt

Bad König (ots)

Ein 22 Jahre alter Mann bemerkte in der Nacht zum Samstag (22.03.), kurz nach Mitternacht, dass sich Unbekannte an seinem auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Berliner Straße abgestellten Auto zu schaffen machten. Als sie ihn erblickten, flüchteten sie mit einem Fahrzeug vom Tatort. In den Tank des Wagens wurde zuvor ein Loch gebohrt und es lief Kraftstoff aus. Der 22-Jährige verständigte die Polizei.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen erhärtete sich rasch ein Tatverdacht gegen zwei junge Männer im Alter von 19 und 22 Jahren. In ihrem Fahrzeug soll sich zur Tatzeit zudem eine 19 Jahre alte Frau befunden haben. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen besonders schwerem Diebstahl ein. Die Ermittlungen dauern an.

