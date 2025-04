POL-HA: Unfall mit E-Scooter - Kind verletzt

Hagen-Eppenhausen (ots) - In der Nacht auf Dienstag (01.04.2024) stahlen bislang unbekannte Täter einen Audi aus der Hauseinfahrt eines 60-jährigen Mannes in Eppenhausen. Am 31.03.2025 gegen 20.30 Uhr stand der Q8 noch vor dem Haus im Rissenkamp. Als der 60-Jährige am nächsten Morgen um 06.00 Uhr zur Arbeit fahren wollte, erkannte er, dass das Auto nicht mehr in der Einfahrt stand. Die hinzugerufenen Polizeibeamten ...

