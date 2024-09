Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am Mittwoch gegen 18.45 Uhr befuhr ein Linienbus die Kaiserstraße und wollte an der Kreuzung Kaiserstraße / Landauer Straße / Friedhofstraße, geradeaus in die Friedhofstraße einfahren. Der Fahrer eines grau / silbernen Fahrzeugs, welcher in entgegengesetzter Richtung aus der Friedhofstraße kam, missachtete beim Linksabbiegen in die Landauer Straße den Vorrang des Linienbusses. Im Zuge einer Gefahrenbremsung durch den Busfahrer, kam eine Insassin des Busses zu Fall und zog sich Verletzungen im Gesichtsbereich zu. Der Fahrer des grau / silbernen Fahrzeugs verließ im Anschluss unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell