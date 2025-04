Polizei Hagen

POL-HA: Fußgänger beim Überqueren der Straße von Renault erfasst

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Auf der Stennertstraße erfasste ein 74-jähriger Renault-Fahrer am Dienstag (01.04.2025) einen Fußgänger. Um 10.15 Uhr wollte der 69-jährige Hagener an einer Fußgängerfurt die Straße in Gehrichtung Im Weinhof überqueren. Der Renault-Fahrer habe zunächst eine andere Person durchgelassen, der dem Hagener entgegenkam. Kurz darauf wurde der Senior von dem 74-Jährigen erfasst. Der Renault-Fahrer wollte von der Freiheitsstraße nach rechts in die Stennertstraße einbiegen und übersah dabei den Fußgänger. Der Mann kümmerte sich nach dem Zusammenstoß um den verletzten 69-Jährigen, der mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. (arn)

