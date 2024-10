POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Wismar (ots) - Die Kriminalpolizeiinspektion Schwerin fahndet mit einem Phantombild nach einem unbekannten Täter, der im August 2024 ein 15-jähriges Mädchen in Wismar sexuell belästigt haben soll. Phantombild des Tatverdächtigen hier: https://t1p.de/8trum Der Vorfall ereignete sich am 06.08.2024 gegen 19:45 Uhr in einer Parkanlage in unmittelbarer Nähe eines ...

mehr