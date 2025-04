Polizei Hagen

POL-HA: Auf die Pedelecs, E-Bikes und E-Scooter, fertig los! Polizei Hagen bietet kostenlose Fahrsicherheitstrainings in den Osterferien an

Hagen (ots)

Die Sicherheit auf den Straßen ist der Polizei Hagen ein großes Anliegen. Da auch zahlreiche Pedelecs, E-Bikes und E-Scooter durch die Stadt fahren, setzt die Verkehrssicherheitsberatung auch hier einen Schwerpunkt. Die Dienststelle bietet regelmäßig kostenlose Fahrsicherheitstrainings an, um die Unfallzahlen in Hagen weiter zu reduzieren und schweren oder gar tödlichen Unfällen vorbeugen zu können.

In den Osterferien finden die nächsten Trainings für Erwachsene in der Jugendverkehrsschule (Am Sportpark 60 in 58097 Hagen) statt. Bitte bringen Sie zu Ihrem kostenlosen Fahrsicherheitstraining ein eigenes E-Bike-/Pedelec/einen eigenen E-Scooter, sowie zwingend einen Helm mit!

E-Scooter- und Pedelec/E-Bike-Trainings (gemischte Gruppe) finden an folgenden Terminen statt:

- Mittwoch, 23. April 2025, von 14.30 - 16.00 Uhr (Anmeldeschluss: 21. April, 12 Uhr)

- Freitag, 25. April 2025 von 10.00 - 11.30 Uhr und (Anmeldeschluss: 23. April, 12 Uhr)

- Freitag, 25. April 2025, von 13.00 - 14.30 Uhr (Anmeldeschluss: 23. April, 12 Uhr)

An folgenden Terminen finden zudem nur Pedelec- und E-Bike-Trainings statt:

- Montag, 14. April 2025 von 13.00 - 14.30 Uhr (Anmeldeschluss: 11. April, 12 Uhr)

- Mittwoch, 16. April 2025 von 11.30 Uhr bis 13 Uhr (Anmeldeschluss: 14. April, 12 Uhr)

- Mittwoch, 16. April 2025 von 16 Uhr bis 17.30 Uhr (Anmeldeschluss: 14. April, 12 Uhr)

- Mittwoch, 23. April 2025, von 11.30 - 13 Uhr (Anmeldeschluss: 21. April, 12 Uhr)

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr. Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. Interessierte Fahrerinnen und Fahrer können sich bei der Polizei Hagen, Führungsstelle Verkehr, entweder telefonisch bei PHK Hoffmann (02331-986-4011) und PHKin Kantak (02331-986-4012) oder per E-Mail PedelecTraining.Hagen@polizei.nrw.de anmelden. Bitte nennen Sie in der Mail den Termin, an dem Sie teilnehmen möchten, Ihren vollständigen Namen sowie eine telefonische Erreichbarkeit. Es werden für jeden Termin die jeweils zehn ersten Anmeldungen berücksichtigt. Eine Zusage erhalten Sie rechtzeitig vor der Veranstaltung. Sollten Sie keine Zusage erhalten haben, sind die Termine leider schon ausgebucht. (arn)

