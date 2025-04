Polizei Hagen

POL-HA: Mann nach Streit im Straßenverkehr geohrfeigt

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch (02.04.2025) gerieten zwei Männer aufgrund einer Verkehrssituation in einen Streit, der in einer Körperverletzung eskalierte. Ein 25-Jähriger hielt gegen 16 Uhr mit eingeschaltetem Warnblinklicht im Halteverbot in der Bahnhofstraße. Dies gefiel einem unbekannten Mann in einem Hyundai offenbar gar nicht. Er hupte zunächst, fuhr an dem Ibiza vorbei und zeigte dem 25-Jährigen seinen Mittelfinger. Anschließen parkte er vor dem Seat, stieg aus und forderte sein Gegenüber auf, das Fahrzeug ebenfalls zu verlassen. Als der Hagener der Aufforderung nachkam, schlug ihm der Mann mit der flachen Hand ins Gesicht und setzte seine Fahrt anschließend fort. Er war zirka 45-50 Jahre alt, zirka 175 cm groß und von kräftiger Statur. Er hatte kurze, dunkelblonde Haare und trug eine Brille. Zeugenhinweise zum Geschehen werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

