Polizei Hagen

POL-HA: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Spielzeugkegel fällt auf Autodach

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Mittwoch (02.04.2025) wurde ein Auto durch einen herabfallenden Kegel beschädigt. Gegen 12:30 Uhr fuhr ein 20-Jähriger in seinem Suzuki die Kampstraße aus Richtung der Hochstraße in Richtung des Fichte-Gymnasiums entlang. Als er einen plötzlichen Knall wahrnahm, hielt er unverzüglich an und sah sich um. Auf dem Gehweg kullerte ein gelber Spielzeugkegel aus Kunststoff. Das zirka 30 cm große Wurfgeschoss fiel offenbar aus einem Wohnhaus und landete anschließend auf dem Dach des Autos. Hier schlug es eine Delle in das Blech. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizisten stellten den Kegel sicher, nachdem sie vor Ort keinen Verantwortlichen ausfindig machen konnten. Zeugenhinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell