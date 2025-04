Polizei Hagen

POL-HA: 74-jähriger Autofahrer kollidiert im Lennetal mit geparktem Auflieger und verletzt sich leicht

Hagen-Lennetal (ots)

Ein 74-jähriger Hagener verletzte sich am Donnerstagmittag (03.04.2025) bei einem Verkehrsunfall im Lennetal leicht. Der Mann fuhr gegen 11.50 Uhr mit seinem Skoda aus Hohenlimburg kommend über die Verbandsstraße. Kurz vor der Einmündung zur Straße Linnufer kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Das Auto drehte sich anschließend und kam stark beschädigt auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Der 74-Jährige verletze sich bei dem Unfall leicht. Polizeibeamte sperrten die Verbandsstraße für die Dauer der Unfallaufnahme. Der Rettungsdienst brachte den Hagener in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell