Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Kiosk - Täter flüchtig

Hagen-Boele (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstagmorgen (03.04.2025) in einen Kiosk im Stadtteil Boele ein und flüchteten anschließend. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. Um etwa 5 Uhr vernahm ein Anwohner der Overbergstraße einen Knall und bemerkte bei seiner Nachschau, dass zwei Männer in den anliegenden Kiosk eingebrochen waren und anschließend in Richtung Lönsweg davonliefen. Dort stieg das Duo in ein nicht näher beschriebenes Auto und entfernte sich in Richtung Kapellenstraße. Der Anwohner alarmierte richtigerweise umgehend die Polizei. Nach aktuellen Kenntnissen stahlen die beiden Männer Zigarettenschachteln.

Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben. Mann 1: etwa 1,80 Meter groß, kräftige Figur, bekleidet mit einer orangenen Jacke und einer schwarzen Hose. Mann 2: 1,70 bis 1,75 Meter groß, dunkel bekleidet. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu der Tat oder den beiden gesuchten Männern tätigen? Hinweise werden unter der Rufnummer 02331 986-2066 entgegengenommen. (rst)

